Падение самолета Пригожина: Пентагон считает версию с ПВО неточной

Он прокомментировал данные о том, что самолет Пригожина был сбит ракетами класса "земля-воздух".

"Мы считаем эту информацию неточной", - заявил Райдер.

По словам пресс-секретаря Пентагона, США все еще продолжают оценивать ситуацию и дополнительной информации о причинах авиакатастрофы пока нет.

"Очевидно, что мы знаем, что у группы "Вагнера" много щупалец, некоторые из них военные, некоторые криминальные в Африке. Я не думаю, что кто-то будет сбрасывать со счетов опасность этой группы или ее остатков", - подчеркнул бригадный генерал.

Он отметил, что США продолжат следить за действиями "вагнеровцев" в Африке.

Падение самолета Пригожина

Напомним, вчера, 23 августа, в Тверской области России произошла авиакатастрофа. Там упал бизнес-джет, владельцем которого, по неподтвержденным данным, является основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

В результате авиакатастрофы никто не выжил. Погибли 10 человек, среди которых семь пассажиров и три пилота.

Позже Росавиация начала утверждать, что Пригожин был заявлен как один из пассажиров самолета.

В российских Telegram-каналах публиковали информацию о том, что причиной падения самолета стала якобы работа систем ПВО.

Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.