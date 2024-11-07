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Падіння ліфта у Києві не було: що сталося насправді

Четвер 07 листопада 2024 19:39
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Падіння ліфта у Києві не було: що сталося насправді Фото: Київ (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні, 7 листопада, у мережі з'явилася інформація про нібито обрив ліфта в одній з багатоповерхівок Києва. Ця інформація виявилася фейковою, однак рятувальникам все одно прийшлося приїхати за цією адресою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Йшлося про нібито обрив ліфта у багатоповерхівці на вулиці Анни Ахматової. Це викликало хвилю занепокоєння серед мешканців.

Проте у КМДА спростували це.

За офіційною інформацією від рятувальників, інцидент не стосувався падіння ліфта, а був пов'язаний із загорянням на першому поверсі у приямку ліфтової шахти.

Зазначається, що площа загоряння склала лише 1 квадратний метр, і його оперативно ліквідували.

За попередніми даними, займання сталося через недопалок і сміття.

У КМДА також повідомили, що постраждалих немає, а після гасіння пожежі фахівці вже працювали над очищенням місця інциденту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що нещодавно у Києві кілька станцій "синьої" гілки метро були закриті на вхід. Це було пов'язано із тим, що на одній із них пасажир впав на колії.

Окрім цього, днями у Києві частково обмежували рух автотранспорту на одній і центральних вулиць, а саме - на Хрещатику. Про причини читайте у нашому матеріалі.

Також нагадаємо, що у столиці продовжує діяти одне із обмежень для водіїв. Раніше ми вже повідомляли про те, що майже до кінця листопада рух Броварським проспектом у напрямку Броварів буде частково обмежений. Це пов'язано із плановими аварійними роботами, які почалися ще наприкінці минулого місяця, а саме у суботу 26 жовтня.

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