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Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 4 квітня

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Україна, Вівторок 04 квітня 2023 10:58
Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 4 квітня Фото: курс долара впав на 30 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 30 копійок до 37,70 гривень за долар. Курс євро впав на 30 копійок до 40,55 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,10 грн (37,40 – 3 квітня)
  • продаж – 37,70 грн (38,00 – 3 квітня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 39,85 грн (40,15 – 3 квітня),
  • продаж – 40,55 грн (40,85 – 3 квітня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 3 квітня),
  • продаж – 8,75 грн (8,75 – 3 квітня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 4 квітня становить 39,761 грн за євро (+0,0237 грн).

Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 4 квітня

Нагадаємо, за березень українці скоротили купівлю валюти в банках до 424,3 млн доларів. Загалом з початку року громадяни поповнили свої валютні резерви майже на 2 млрд доларів.

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