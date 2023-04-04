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Падение курса доллара ускорилось: сколько стоит валюта в Украине 4 апреля

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Украина, Вторник 04 апреля 2023 10:58
Падение курса доллара ускорилось: сколько стоит валюта в Украине 4 апреля Фото: курс доллара упал на 30 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 30 копеек до 37,70 гривен за доллар. Курс евро упал на 30 копеек до 40,55 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,10 грн (37,40 - 3 апреля)
  • продажа - 37,70 грн (38,00 - 3 апреля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,85 грн (40,15 - 3 апреля),
  • продажа - 40,55 грн (40,85 - 3 апреля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 3 апреля),
  • продажа - 8,75 грн (8,75 - 3 апреля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 4 апреля составляет 39,761 гривен за евро (+0,0237грн).

Падение курса доллара ускорилось: сколько стоит валюта в Украине 4 апреля

Напомним, за март украинцы сократили покупку валюты в банках до 424,3 млн долларов. Всего с начала года граждане пополнили свои валютные резервы почти на 2 млрд долларов.

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