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Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 29 березня

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Україна, Середа 29 березня 2023 11:27
Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 29 березня Фото: курс долара впав на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 38,20 гривень за долар. Курс євро знизився на 20 копійок до 41,00 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,60 грн (37,80 – 28 березня)
  • продаж – 38,20 грн (38,40 – 28 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,30 грн (40,50 – 28 березня),
  • продаж – 41,00 грн (41,20 – 28 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,30 грн (8,30 – 28 березня),
  • продаж – 8,75 грн (8,80 – 28 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 29 березня становить 39,6111 грн за євро (+0,2212 грн).

Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 29 березня

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко не бачить валютних ризиків в Україні цього року, оскільки завдяки підтримці партнерів попит та пропозиція валюти виглядають стабільно.

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