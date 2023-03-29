Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 29 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 38,20 гривень за долар. Курс євро знизився на 20 копійок до 41,00 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,60 грн (37,80 – 28 березня)

продаж – 38,20 грн (38,40 – 28 березня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,30 грн (40,50 – 28 березня),

продаж – 41,00 грн (41,20 – 28 березня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,30 грн (8,30 – 28 березня),

продаж – 8,75 грн (8,80 – 28 березня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 29 березня становить 39,6111 грн за євро (+0,2212 грн).