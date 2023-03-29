Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 29 березня
В обмінних пунктах України сьогодні, 29 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 38,20 гривень за долар. Курс євро знизився на 20 копійок до 41,00 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 37,60 грн (37,80 – 28 березня)
- продаж – 38,20 грн (38,40 – 28 березня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,30 грн (40,50 – 28 березня),
- продаж – 41,00 грн (41,20 – 28 березня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,30 грн (8,30 – 28 березня),
- продаж – 8,75 грн (8,80 – 28 березня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 29 березня становить 39,6111 грн за євро (+0,2212 грн).
Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко не бачить валютних ризиків в Україні цього року, оскільки завдяки підтримці партнерів попит та пропозиція валюти виглядають стабільно.
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