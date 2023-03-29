ua ru
Ср, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Падение курса доллара ускорилось: сколько стоит валюта в Украине 29 марта

Новина українською →
Украина, Среда 29 марта 2023 11:27
Падение курса доллара ускорилось: сколько стоит валюта в Украине 29 марта Фото: курс доллара упал на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 20 копеек до 38,20 гривен за доллар. Курс евро упал на 20 копеек до 41,00 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,60 грн (37,80 - 28 марта)
  • продажа - 38,20 грн (38,40 - 28 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,30 грн (40,50 - 28 марта),
  • продажа - 41,00 грн (41,20 - 28 марта) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 28 марта),
  • продажа - 8,75 грн (8,80 - 28 марта) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 29 марта составляет 39,6111 гривен за евро (+0,2212 грн).

Падение курса доллара ускорилось: сколько стоит валюта в Украине 29 марта

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко не видит валютных рисков в Украине в этом году, поскольку благодаря поддержке партнеров спрос и предложение валюты выглядят стабильно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Не получил гарантий от Китая. Зеленский сказал, зачем Путину "ядерка" в Беларуси
Не получил гарантий от Китая. Зеленский сказал, зачем Путину "ядерка" в Беларуси
DAILY
Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина