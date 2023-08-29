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Падіння курсу долара прискорилося: новий курс в обмінниках

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 11:10
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Падіння курсу долара прискорилося: новий курс в обмінниках Фото: курс долара впав на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара у обмінних пунктах України прискорив зниження. Єдина європейська валюта також дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 29 серпня середній курс долара Україною впав на 20 копійок до 38,20 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 41,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,70 гривні, євро по 40,90 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 29 серпня становить 39,516 грн. за євро (+0,0109 грн.).

Падіння курсу долара прискорилося: новий курс в обмінниках

Зростання курсу долара та рішення НБУ

Нагадаємо, курс долара за десять днів подорожчав приблизно на 1 гривню до рівня 38,60 гривень, проте наприкінці минулого тижня курс надійшов униз.

Національний банк України з 29 серпня послабив обмеження щодо продажу банками безготівкової валюти населенню. Це може призвести до зниження курсу долара на готівковому ринку до 37,50 гривень.

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