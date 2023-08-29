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Падение курса доллара ускорилось: свежий курс в обменниках

Украина, Вторник 29 августа 2023 11:10
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Падение курса доллара ускорилось: свежий курс в обменниках Фото: курс доллара упал на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины ускорил снижение. Единая европейская валюта также дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 августа средний курс доллара по Украине упал на 20 копеек до 38,20 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 41,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,70 гривен, евро по 40,90 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 29 августа составляет 39,516 гривен за евро (+0,0109 гривен).

Падение курса доллара ускорилось: свежий курс в обменниках

Рост курса доллара и решение НБУ

Напомним, курс доллара за десять дней подорожал примерно на 1 гривну до уровня 38,60 гривен, однако в конце прошлой недели курс пошлел вниз.

Национальный банк Украины с 29 августа ослабил ограничения по продаже банками безналичной валюты населению. Это может привести к снижению курса доллара на наличном рынке до уровня 37,50 гривен.

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