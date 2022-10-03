Падіння купівельної спроможності українців стримує відновлення економіки, - опитування НБУ

"Водночас руйнування виробничих потужностей, труднощі з логістикою, здорожчання енергоресурсів, зменшення обсягів інвестицій, імпорту та експорту, а також зниження купівельної спроможності стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки", - зазначили в НБУ.

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, зберігають високі очікування щодо здорожчання власної продукції/послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сировину та товари постачальників.

За даними опитування, оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх секторів і надалі не очікують зростання загальної чисельності працівників на своїх підприємствах. Найменш песимістичні оцінки надали підприємства торгівлі.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 5 до 23 вересня 2022 року. В опитуванні взяло участь 448 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.