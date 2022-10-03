Падение покупательной способности украинцев сдерживает восстановление экономики, - опрос НБУ

"В то же время разрушение производственных мощностей, трудности с логистикой, удорожание энергоресурсов, уменьшение объемов инвестиций, импорта и экспорта, а также снижение покупательной способности сдерживают возобновление экономической активности предприятий всех секторов экономики", - отметили в НБУ.

Большинство предприятий, участвующих в опросах, сохраняют высокие ожидания удорожания собственной продукции/услуг на фоне усиления ожиданий роста цен на сырье и товары поставщиков.

По данным опроса, оценки занятости остаются сдержанными. Предприятия всех секторов и дальше не ожидают роста общей численности работников на своих предприятиях. Наименее пессимистические оценки дали торговые предприятия.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 23 сентября 2022 года. В опросе приняло участие 448 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.