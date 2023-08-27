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Падіння конвертоплана в Австралії: відомо про трьох загиблих піхотинців, багато постраждалих

Фото: Падіння конвертоплана в Австралії: відомо про трьох загиблих піхотинців, багато постраждалих (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Австралії, на острові Мелвілл на північ від столиці Північної Території Дарвіна, сталась аварія американського конвертоплана. Відомо про трьох загиблих піхотинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Морські піхотинці, які перебували на борту, брали участь в навчаннях Predators Run, до яких залучили 2,5 тисячі солдатів із США, Австралії, Філіппін, Східного Тимору, а також Індонезії. 

За словами прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанезе, п'ятьох морських піхотинців доправили до Дарвіна для лікування. Інші постраждалі отримали допомогу на місці. Наразі розслідування аварії продовжується. 

Як пише видання, внаслідок аварії: 

  • 3 американських морських піхотинців загинули; 
  • 20 солдатів отримали поранення; 
  • 5 з постраждалих наразі перебувають у важкому стані. 

Спільні навчання США, Австралії, Японії та Філіппін 

Навчання відбулись на тлі того, як Китай чинив тиск на Філіппіни, не дозволяючи поповнити контингент у їхніх законних водах Південнокитайського моря.

Зокрема до навчань були залучені: 

  • найбільший есмінець Морських сил самооборони Японії Izumo й есмінець Samidare;
  • прибережний бойовий корабель ВМС США Mobile;
  • десантний австралійський корабель Canberra;
  • фрегат Anzac;
  • винищувачі F-35A;
  • десантний корабель ВМС Філіппін Dabao Del Su.

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Австралия