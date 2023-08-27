Падіння конвертоплана в Австралії: відомо про трьох загиблих піхотинців, багато постраждалих

Морські піхотинці, які перебували на борту, брали участь в навчаннях Predators Run, до яких залучили 2,5 тисячі солдатів із США, Австралії, Філіппін, Східного Тимору, а також Індонезії.

За словами прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанезе, п'ятьох морських піхотинців доправили до Дарвіна для лікування. Інші постраждалі отримали допомогу на місці. Наразі розслідування аварії продовжується.

Як пише видання, внаслідок аварії:

3 американських морських піхотинців загинули;

20 солдатів отримали поранення;

5 з постраждалих наразі перебувають у важкому стані.

Спільні навчання США, Австралії, Японії та Філіппін

Навчання відбулись на тлі того, як Китай чинив тиск на Філіппіни, не дозволяючи поповнити контингент у їхніх законних водах Південнокитайського моря.

Зокрема до навчань були залучені: