Падение конвертоплана в Австралии: известно о трех погибших пехотинцах, много пострадавших

В Австралии, на острове Мелвилл к северу от столицы Северной Территории Дарвина, произошла авария американского конвертоплана. Известно о трех погибших пехотинцах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Морские пехотинцы, которые находились на борту, участвовали в учениях Predators Run, к которым привлекли 2,5 тысячи солдат из США, Австралии, Филиппин, Восточного Тимора, а также Индонезии.
По словам премьер-министра Австралии Энтони Албанезе, пятерых морских пехотинцев доставили в Дарвин для лечения. Другие пострадавшие получили помощь на месте. Сейчас расследование аварии продолжается.
Как пишет издание, в результате аварии:
Совместные учения США, Австралии, Японии и Филиппин
Учения состоялись на фоне того, как Китай оказывал давление на Филиппины, не позволяя пополнить контингент в их законных водах Южно-Китайского моря.
В частности, к учениям были привлечены:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.