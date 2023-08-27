Падение конвертоплана в Австралии: известно о трех погибших пехотинцах, много пострадавших

Морские пехотинцы, которые находились на борту, участвовали в учениях Predators Run, к которым привлекли 2,5 тысячи солдат из США, Австралии, Филиппин, Восточного Тимора, а также Индонезии.

По словам премьер-министра Австралии Энтони Албанезе, пятерых морских пехотинцев доставили в Дарвин для лечения. Другие пострадавшие получили помощь на месте. Сейчас расследование аварии продолжается.

Как пишет издание, в результате аварии:

3 американских морских пехотинцев погибли;

20 солдат получили ранения;

5 из пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Совместные учения США, Австралии, Японии и Филиппин

Учения состоялись на фоне того, как Китай оказывал давление на Филиппины, не позволяя пополнить контингент в их законных водах Южно-Китайского моря.

В частности, к учениям были привлечены: