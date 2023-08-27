Падіння конвертоплана в Австралії: відомо про трьох загиблих піхотинців, багато постраждалих
В Австралії, на острові Мелвілл на північ від столиці Північної Території Дарвіна, сталась аварія американського конвертоплана. Відомо про трьох загиблих піхотинців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Морські піхотинці, які перебували на борту, брали участь в навчаннях Predators Run, до яких залучили 2,5 тисячі солдатів із США, Австралії, Філіппін, Східного Тимору, а також Індонезії.
За словами прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанезе, п'ятьох морських піхотинців доправили до Дарвіна для лікування. Інші постраждалі отримали допомогу на місці. Наразі розслідування аварії продовжується.
Як пише видання, внаслідок аварії:
- 3 американських морських піхотинців загинули;
- 20 солдатів отримали поранення;
- 5 з постраждалих наразі перебувають у важкому стані.
Спільні навчання США, Австралії, Японії та Філіппін
Навчання відбулись на тлі того, як Китай чинив тиск на Філіппіни, не дозволяючи поповнити контингент у їхніх законних водах Південнокитайського моря.
Зокрема до навчань були залучені:
- найбільший есмінець Морських сил самооборони Японії Izumo й есмінець Samidare;
- прибережний бойовий корабель ВМС США Mobile;
- десантний австралійський корабель Canberra;
- фрегат Anzac;
- винищувачі F-35A;
- десантний корабель ВМС Філіппін Dabao Del Su.
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