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Падение конвертоплана в Австралии: известно о трех погибших пехотинцах, много пострадавших

Воскресенье 27 августа 2023 12:59
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Падение конвертоплана в Австралии: известно о трех погибших пехотинцах, много пострадавших Фото: Падение конвертоплана в Австралии: известно о трех погибших пехотинцах, многих пострадавших (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Австралии, на острове Мелвилл к северу от столицы Северной Территории Дарвина, произошла авария американского конвертоплана. Известно о трех погибших пехотинцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Морские пехотинцы, которые находились на борту, участвовали в учениях Predators Run, к которым привлекли 2,5 тысячи солдат из США, Австралии, Филиппин, Восточного Тимора, а также Индонезии.

По словам премьер-министра Австралии Энтони Албанезе, пятерых морских пехотинцев доставили в Дарвин для лечения. Другие пострадавшие получили помощь на месте. Сейчас расследование аварии продолжается.

Как пишет издание, в результате аварии:

  • 3 американских морских пехотинцев погибли;
  • 20 солдат получили ранения;
  • 5 из пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Совместные учения США, Австралии, Японии и Филиппин

Учения состоялись на фоне того, как Китай оказывал давление на Филиппины, не позволяя пополнить контингент в их законных водах Южно-Китайского моря.

В частности, к учениям были привлечены:

  • крупнейший эсминец Морских сил самообороны Японии Izumo и эсминец Samidare;
  • прибрежный боевой корабль ВМС США Mobile;
  • десантный австралийский корабль Canberra;
  • фрегат Anzac;
  • истребители F-35A;
  • десантный корабль ВМС Филиппин Dabao Del Su.

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