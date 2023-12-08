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Падіння конвертоплана армії США в Японії: Пентагон заборонив польоти всіх випущених машин

Фото: Пентагон заборонив польоти всіх випущених конвертопланів V-22 Osprey (af.mil)
Автор: Константин Широкун

Пентагон заборонив польоти всіх випущених конвертопланів V-22 Osprey після випадку з падінням однієї з машин, внаслідок якої загинуло 8 солдатів армії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"ВПС, ВМС та Корпус морської піхоти США в координації з Об'єднаним програмним офісом міністерства оборони оголосили про припинення експлуатації всіх модифікацій конвертоплану Osprey після аварії 30 листопада біля берегів Японії", - йдеться у повідомленні прес-служби Пентагону.

Повідомляється, що такий крок робиться з міркувань обережності, допоки проводиться розслідування причин аварії. Якщо розслідування не виявить якихось масових технічних несправностей, парк конвертопланів незабаром отримає дозвіл на подальші польоти. В іншому випадку знадобиться додатковий час на усунення потенційних несправностей.

Аварії з V-22 Osprey

V-22 Osprey – це американський конвертоплан, який активно використовується різними родами військ США та союзників. Його розробка велася понад 30 років компанією Bell. Він знаходиться на озброєнні Корпусу морської піхоти США, ВМС США та ВПС США. Конвертоплан оснащений двома двигунами Rolls-Royce T406, розташованими на кінцях крила, які можуть повертатись майже на 98 градусів, перетворюючи його фактично з літака на вертоліт.

В останні роки з Osprey пов'язано кілька гучних авіакатастроф. Так, конвертоплан армії США, на борту якого перебували шестеро людей, 30 листопада впав у море на заході Японії, внаслідок чого загинув щонайменше один член екіпажу, решта невідома.

У серпні американський Osprey розбився біля берегів північної Австралії під час перевезення військ у рамках військових навчань, внаслідок чого загинули троє американських морських піхотинців.

Ще один літак здійснив аварійну посадку в океані біля південного японського острова Окінава у грудні 2016 року, що призвело до тимчасового припинення експлуатації літака військовими США.

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