Падение конвертоплана армии США в Японии: Пентагон запретил полеты всех выпущенных машин

"ВВС, ВМС и Корпус морской пехоты США в координации с Объединенным программным офисом министерства обороны объявили о прекращении эксплуатации всех модификаций конвертоплана Osprey после аварии 30 ноября у берегов Японии", - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Сообщается, что такой шаг предпринимается из соображений предосторожности, пока проводится расследование причин аварии. В случае, если расследование не выявит каких-то массовых технических неисправностей, парк конвертопланов вскоре получит разрешение на дальнейшие полеты. В противном случае, понадобится дополнительное время на устранение потенциальных неисправностей.

Аварии с V-22 Osprey

V-22 Osprey – это американский конвертоплан, который активно используется различными родами войск США и союзников. Его разработка велась более 30 лет компанией Bell. Он находится на вооружении Корпуса морской пехоты США, ВМС США и ВВС США. Конвертоплан оснащён двумя двигателями Rolls-Royce T406, расположенными на концах крыла, которые могут поворачиваться почти на 98 градусов, превращая его фактически из самолета в вертолет.

В последние годы с Osprey связано несколько громких авиакатастроф. Так, конвертоплан армии США, на борту которого находились шесть человек, 30 ноября упал в море на западе Японии, в результате чего погиб по меньшей мере один член экипажа, состояние остальных неизвестно.

В августе американский Osprey разбился у берегов северной Австралии во время перевозки войск в рамках военных учений, в результате чего погибли трое американских морских пехотинцев.

Еще один самолет совершил аварийную посадку в океане у южного японского острова Окинава в декабре 2016 года, что привело к временному прекращению эксплуатации самолета военными США.