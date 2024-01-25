Падіння Іл-76. У ГУР не виключають, що на борту могли бути і ракети, і люди

Він зазначив, що раніше під час обмінів також використовувався авіатранспорт для транспортування українських полонених, зокрема, під час останнього великого обміну. За словами Юсова, тоді Росія повідомила про використання літака і запросила режим тиші.

Цього разу РФ, як зазначив розвідник, не робила ані письмових, ані усних запитів щодо авіації. Він наголосив, що на борті Іл-76 могли бути і ракети для ЗРК С-300, і люди.

"На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети і люди. Мова йде про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів. Чи був сенс використовувати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки - це АН-26 і АН-72 в просторі поруч з ІЛом, який зазнав авіатрощі. Багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення", - сказав Юсов.

Він наголосив, що держава, яка утримує полонених, повинна забезпечувати безпеку, зокрема і під час транспортування. Представник ГУР додав, що Україна умови виконала.

"Ми можемо припустити будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста", - наголосив Юсов.

На борту мали бути VIP-персони РФ

Представник ГУР також заявив, що українська розвідка з'ясувала після аварії Іл-76, що на борту літака повинні були летіти російські високопосадовці. В останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

"На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування. Але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатись іншими видами транспорту. Ця інформація була вже з’ясована після того, як подія сталася", - сказав Юсов.

Він додав, що російським МНСівцям не дозволили працювати на місці аварії. За його словами, до місцевого моргу у Бєлгороді доставили лише п’ять тіл.

Які є версії

Він не виключає, що Росія могла сама збити цей літак. Одна з версій - російські сили ППО могли сприйняти як ціль український розвідувальний БПЛА, але помилилися і збили свій літак. Розвідник додав, що Іл-76 - це військовий літак, отже в ньому не повинно було бути полонених.

При цьому він не коментував списки українських полонених, які нібито були на борту і які публікували росіяни. Юсов наголосив, що це не були повідомлення офіційних осіб чи органів, які повинні відповідати за поводження з військовополоненими.

Падіння російського літака Іл-76

Вчора, 24 січня, в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Джерела РБК-Україна повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.

В ГУР Міноборони підтвердили, що вчора дійсно мав відбутися обмін. Але заяву про те, що в літаку перебували українські військовополонені у розвідці не підтверджують.

Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.

Сьогодні стало відомо, що СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).