Падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Що відомо на цю мить

Падіння Іл-76

Першими про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 у Корочанському районі Бєлгородській області повідомили російські Telegram-канали. Відомо, що інцидент стався близько 11:00 за місцевим часом. Російська сторона також стверджує, що всі люди на борту загинули.

Також в мережею поширилися кадри падіння літака. На відео чути, як після падіння пролунав вибух, а згодом спалахнуло велике полум'я. На цю деталь звернув увагу військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, це може бути підтвердженням того, що літак перевозив саме ракети до С-300.

"Цю версію підтверджує те, що від літака після падіння нічого не залишилося, а частини його фюзеляжу розкидало по полю, тобто після падіння та удару об землю була і ще потужна детонація боєкомплекту", - написав він у Telegram-каналі.

Фото: кадри з місця падіння Іл-76 (росЗМІ)

Версія Росії

Офіційної версії того, що саме спричинило падіння Іл-76 немає. Міноборони РФ стверджує, що на борту буцімто "перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ", яких, мовляв, перевозили до Білгородської області для обміну. Крім того, там були 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов висунув цинічну заяву, що Україна нібито "навмисно збила Іл-76, щоб зірвати обмін". Тож тепер, за його словами, "про обмін, мабуть, і йти мови не може".

Своєю чергою спікер Держдуми В'ячеслав Володін закликав "готувати звернення до Конгресу США і Бундестагу", ймовірно, щоб вплинути на постачання ракет ППО до України.

Куди летів літак?

Місцевий Телеграм-канал "Блетгород" опублікував відео, зняте очевидцями падіння, яке масово почали аналізувати. Російські пропагандисти стверджують, що "літак впав відразу після зльоту з аеродрому Бєлгорода".

Своєю чергою медіаресурс "Важливі історії" ідентифікував, звідки було знято ролик - це місце в центрі села Яблоневе у напрямку на північ. Це підтвердила і "Медіазона".

Прокремлівські медіа висувають версію, що нібито мав відбутися обмін військовополоненими на кордоні Бєлгородської області. Однак один з українських OSINT-аналітиків звертає увагу, що Іл-76 летів у протилежному напрямку. За його даними, борт, що впав під номером RA-78830, летів через Єгипет, Саудівську Аравію, Червоне море та Іран, біля Сирії зник з радарів, а потім з'явився над Білгородом. Тож, за версією аналітика, "все вказує на те, що Іл-76 віз зброю зі Сходу і поки що ніяких ознак, що там могли бути полонені".

Що каже Україна

За інформацією джерел РБК-Україна в українських Силах оборони, цей військово-транспортний літак росіян перевозив ракети до ЗРК С-300. А, як відомо, саме з цих комплексів росіяни часто б'ють по Харкову та області. Інших подробиць співрозмовник виданню не навів.

Тим часом анонімний співрозмовник видання "Інтерфакс-Україна" повідомив, що літак нібито був збитий на зльоті.

При цьому в Міноборони України, як пише "Суспільне", поки що не можуть підтвердити, що літак вразили українські Сили оборони, оскільки "ще з'ясовують інформацію".

Своєю чергою у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими прокоментували заяву Міноборони РФ щодо падіння літака та закликали утриматися від поширення неперевіреної інформації до оприлюднення офіційних заяв.

"Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації", - йдеться у повідомленні.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець також повідомив, що з'ясовує деталі та аналізує інформацію про падіння російського літака Іл-76.

"Закликаю представників ЗМІ та громадян України не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам", - додав він.

Натомість представник ГУР МО Андрій Юсов в коментарі "Радіо Свобода" підтвердив, що на сьогодні готувався обмін полоненими між РФ та Україною.

"Але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", - сказав він.

Він додав, інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, озвучена російською стороною, наразі перевіряється.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на новину про падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області, за його словами коментарі від влади будуть трохи пізніше.

"Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані", - сказав Подоляк виданню Reuters.

Коротко про Іл-76

Іл-76 - це радянський і російський важкий військово-транспортний літак. Експлуатувати ці літаки почали ще у 1975 році. Іл-76 був першим в історії СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивним двигуном. Ці повітряні судна використовуються Росією для перекидання як особового складу, так і важкої техніки.

Згідно з відкритих джерел, цей літак здатний доставляти вантажі максимальною масою 28-60 тонн на відстань до 4,2 тисячі км із крейсерською швидкістю 770-800 км/год. Екіпаж становить 6-7 осіб.