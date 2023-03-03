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Падіння гелікоптера у Броварах. Слідство отримало дані з "чорної скриньки"

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Україна , П'ятниця 03 березня 2023 16:09
Падіння гелікоптера у Броварах. Слідство отримало дані з "чорної скриньки" Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Юлія Акимова, Каріна Левицька

Чорну скриньку з гелікоптера, що розбився в Броварах вже знайшли та передали на розслідування до Франції. Наразі дані вже знаходяться в слідства.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Продовжується розслідування. Чорна скринька була знайдена, була відправлена до Франції для відповідної розшифровки. Дані отримані, вони є у слідства. Слідство триває, я, так само як і ви, хочу дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на ряд питань", - заявив Шмигаль.

За його словами, наразі немає публічної інформації з цього приводу, проте, на його думку, результати розслідування будуть "десь найближчим часом".

"Там дійсно вже велика робота пророблена, тобто є дуже ясні результати технічного стану гелікоптера, є всі матеріали з чорної скриньки, вони збережені, якісні. Тобто слідство далі опрацьовує вже деталі й думаю, що найближчим часом отримаємо результат”, - сказав глава уряду.

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах на дитячий садок впав гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.

Зазначимо, що наразі СБУ розглядає три версії причин трагедії, а саме: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Уряд своєю чергою доручив створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування падіння вертольота у Броварах.

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