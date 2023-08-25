Спад економіки Китаю спричинить глобальні наслідки, - Мінфін США

Падіння економіки Китаю може викликати труднощі для низки регіонів, що розвиваються, і матиме глобальні наслідки.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ви бачите, що китайська економіка демонструє падіння, яке має глобальні наслідки. Завдяки ухваленим нами рішенням США, ймовірно, найкраще підготовлені до того, щоб впоратися з перешкодами, які це падіння створило", - заявив Адейемо.

Він також підкреслив, що в Мінфіні США турбуються про інші країни, які залежать від китайської економіки – у світі, що розвивається, в Азії, а також про європейську економіку.

Американський чиновник також зазначив, що ситуація в Китаї є частково результатом політичного вибору, зробленого Пекіном для боротьби з Covid-19.

Адейемо сказав, що економічний імпульс у США посилюється за рахунок постійних інвестицій у рамках Плану порятунку Америки на 2021 рік, включаючи фінансування племінних урядів та інших малозабезпечених спільнот, а також законодавства щодо розвитку інфраструктури, виробництва напівпровідників та стимулів для екологічно чистої енергії.

"Ми збираємося продовжувати стежити за тим, що в Китаї відбувається, але наша мета насправді полягає в тому, щоб переконатися, що ми зробимо всі правильні кроки, щоб гарантувати зростання американської економіки, незважаючи на зустрічні вітри", - сказав Адейемо.

Відносини США та Китаю

На початку цього року відносини між двома країнами перебували на найнижчому за десятиліття рівні. Проте влітку країни почали проводити зустрічі на найвищому рівні, щоби налагодити комунікацію. Так, КНР відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністер фінансів США Джанет Йеллен.

Згодом стало відомо, що країни планують з вересня збільшити кількість авіарейсів між ними вдвічі.

Також стало відомо, що наприкінці серпня Китай відвідає міністр торгівлі США Джина Раймондо. Повідомляється, що вона проведе переговори із високопосадовцями.