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Міністерка торгівлі США відвідає Китай наступного тижня

Середа 23 серпня 2023 03:49
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Міністерка торгівлі США відвідає Китай наступного тижня Фото: міністерка торгівлі США Джина Раймондо (wikipedia)
Автор: Антон Малиновський

Міністерка торгівлі США Джина Раймондо наступного тижян відвідає Китай, де проведе переговори з високопоставленими чиновниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство торгівлі США.

Візит триватиме з 27 по 30 серпня, за цей час вона зустрінеться з китайськими чиновниками та представниками американського бізнесу, який працює в Китаї.

Основною ціллю поїздки є поглиблення комунікації між адміністрацією президента США Джо Байдена та китайським урядом.

"Перебуваючи в КНР, міністр Раймондо сподівається на конструктивні обговорення питань, що стосуються торговельних відносин Сполучених Штатів і Китаю, проблем, із якими стикається американський бізнес, та сфер потенційної співпраці двох держав", - йдеться в повідомленні.

Відносини США та Китаю

На початку цього року відносини між двома країнами знаходились на найнижчому за десятиліття рівні. Однак влітку країни почали проводити зустрічі на найвищому рівні, щоб налагодити комунікацію. Так, КНР відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Пізніше стало відомо, що країни планують з вересня збільшити кількість авіарейсів між ними вдвічі.

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