Падіння долара та євро: який курс на 19 березня та 5 порад, як зберегти гроші

Курс долара продовжує відступати від 44 гривень, валюта падає в ціні вже кілька днів. На завтра, 19 березня, офіційний курс опуститься - ще на 7 копійок.
Нацбанк продовжує зміцнювати гривню. Завтра американська валюта подешевшає ще на 7 копійок - до 43,89 гривень.
Євро також опуститься - на 11 копійок і завтра коштуватиме 50,52 гривень.
Фото: курс валют на 19 березня (інфографіка РБК-Україна)
Як зазначається на сайті ПриватБанку, зберігати заощадження в національній валюті може бути не вигідно. Наприклад, у випадку девальвації такі заощадження знецінюються. Тож, є кілька варіантів, як зберегти гроші:
Тверда валюта: Найвигідніше переходити у валюту до початку девальвації. Можна купити готівку, відкрити депозит або вкластися у валютні держоблігації.
Державні облігації (ОВДП): Це найбільш консервативні папери. Важливо розрахувати, чи перекриє їхня дохідність рівень знецінення грошей. Як варіант - купувати облігації в доларах або євро.
Золото: Виступає як захисний актив. Якщо купуєте злитки, заздалегідь з’ясовуйте умови зворотного продажу, адже не всі банки, що продають золото, готові його викуповувати.
Нерухомість: На довгій дистанції вона дорожчає, проте такі інвестиції не такі прості, як здаються на перший погляд.
Великі покупки: Якщо ви планували купити авто чи дорогу техніку, це можна зробити. Проте, якщо купівля спонтанна - це не є захистом грошей.
Щоб мінімізувати ризики, варто розділити заощадження між різними активами:
Такий підхід дозволить зберегти капітал у разі форс-мажору: якщо одні активи впадуть у ціні, інші допоможуть збалансувати втрати.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.