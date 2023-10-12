ua en ru
Чт, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Падіння долара продовжується: НБУ встановив офіційний курс на 13 жовтня

Україна, Четвер 12 жовтня 2023 15:45
UA EN RU
Падіння долара продовжується: НБУ встановив офіційний курс на 13 жовтня Фото: курс долара впав на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) продовжує знижувати курс долара до гривні після переходу до режиму гнучкості. Курс упав ще на 4 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,3931 гривень за 1 долар (-0,0454 грн).

Падіння долара продовжується: НБУ встановив офіційний курс на 13 жовтня

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,642 гривень за 1 євро (+0,0026 грн).

Падіння долара продовжується: НБУ встановив офіційний курс на 13 жовтня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 4 копійки до 36,39-36,41 грн/долар (купівля-продаж).

Падіння долара продовжується: НБУ встановив офіційний курс на 13 жовтня

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 38,15 гривень за долар і перебуває приблизно на тому ж рівні, що був до рішення НБУ.

Прогноз курсу

Нагадаємо, МВФ прогнозує курс долара в 2023 році на рівні 37,50 грн/долар. Враховуючи, що НБУ до початку жовтня тримав курс на рівні 36,57 грн/долар , до кінця року має відбутися суттєва девальвація, щоб середньорічний курс вийшов на рівень 37,50 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
Затяжна війна? Що може бути на фронті у 2024 році
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну