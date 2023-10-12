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Падение доллара продолжается: НБУ установил официальный курс на 13 октября

Украина, Четверг 12 октября 2023 15:45
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Падение доллара продолжается: НБУ установил официальный курс на 13 октября Фото: курс доллара упал на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает снижать курс доллара к гривне после перехода к режиму управляемой гибкости. Курс упал еще на 4 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,3931 гривен за 1 доллар (-0,0454 грн).

Падение доллара продолжается: НБУ установил официальный курс на 13 октября

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,642 гривен за 1 евро (+0,0026 грн).

Падение доллара продолжается: НБУ установил официальный курс на 13 октября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 4 копейки до 36,39-36,41 грн/доллар (покупка-продажа).

Падение доллара продолжается: НБУ установил официальный курс на 13 октября

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,15 гривен за доллар и находится примерно на том же уровне, который был до решения НБУ.

Прогноз курса

Напомни, МВФ прогнозирует курс доллара в 2023 году на уровне 37,50 грн/доллар. Учитывая, что НБУ до начала октября держал курс на уровне 36,57 грн/доллар, до конца года должна произойти существенная девальвация, чтобы среднегодовой курс вышел на уровень 37,50 грн/доллар.

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