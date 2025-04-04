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Падіння долара і стрибок євро: обмінники виставили нові курси

Україна, П'ятниця 04 квітня 2025 10:31
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Падіння долара і стрибок євро: обмінники виставили нові курси Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта різко подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 4 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,40 гривень, курс євро зріс на 60 копійок до 46,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,80 гривень, євро по 45,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,24-41,27 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 8 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 4 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3426 гривень за 1 долар (+0,0264 грн).

Офіційний курс євро становитиме 45,8531 гривень за 1 євро (+1,2192 грн). Зростання курсу євро викликане падінням долара до європейської валюти на міжнародному ринку після оголошення Дональдом Трампом нових мит.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Сергій Мамедов, віце-президент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку, 10% мита від США для України не повинні позначитися на курсі долара до гривні.

За його словами, у разі певних курсових загроз Нацбанк, як основний гравець на ринку, має всі механізми уникнути стрімких курсових злетів і падінь.

Україну хвилює головним чином, чи завершиться війна і на яких умовах. "Від цього залежатиме в прямому сенсі абсолютно все", - переконаний віце-президент Асоціації українських банків.

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