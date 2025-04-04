Падение доллара и скачок евро: обменники выставили новые курсы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,40 гривен, курс евро вырос на 60 копеек до 46,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,80 гривен, евро по 45,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,24-41,27 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 4 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3426 гривен за 1 доллар (+0,0264 грн).

Официальный курс евро составит 45,8531 гривен за 1 евро (+1,2192 грн). Рос курса евро вызван падением доллара к европейской валюте на международном рынке после объявления Дональдом Трампом новых пошлин.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка, 10% пошлины от США для Украины не должны сказаться на курсе доллара к гривне.

По его словам, в случае определенных курсовых угроз Нацбанк, как основной игрок на рынке, имеет все механизмы избежать стремительных курсовых взлетов и падений.

Украину волнует главным образом, завершится ли война и на каких условиях. "От этого будет зависеть в прямом смысле абсолютно все", - убежден вице-президент Ассоциации украинских банков.