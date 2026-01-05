Падіння 16-річної дівчини в яму з окропом: затримано посадовця "Київтеплоенерго"

Начальник дільниці КП "Київтеплоенерго" отримав підозру після падіння 16-річної дівчини у яму з окропом в столиці. Також через порушення безпеки опіки отримали ще двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції Києва.
"Прокуратури встановили, що начальник дільниці комунального підприємства "Київтеплоенерго" порушив правила безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки", - повідомили у поліції.
За даними правоохоронців було встановлено, що посадовець, здійснюючи керівництво аварійно-відновлювальними роботами, усупереч вимогам правил безпеки, не забезпечив належного та повного огородження небезпечної зони та не обмежив доступ сторонніх осіб до аварійної ділянки.
Це призвело до падіння це 16-річна дівчина впала у яму з гарячою водою.
Неповнолітня отримала опіки близько 73% тіла. Наразі вона лікується у Німеччині.
Також опіки отримали 12-річна дівчинка та 53-річна жінка, які вступили ногами в окріп.
Посадовця затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.
Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.
Як вказано, досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, чия бездіяльність призвела до травмування дівчини.
Фото: поліція Києва повідомила про підозру посадовцю КП "Київтеплоенерго" (kyiv.npu.gov.ua)
Інцидент трапився 2 січня 2026 року під час аварійних робіт на мережі центрального опалення. Гаряча вода залила проїжджу частину та тротуари, а через руйнування асфальту утворилося провалля з окропом.
При цьому відповідальні служби не встановили належних огорож і попереджувальних знаків.
Близько 16:00 16-річна дівчина підійшла до місця аварії та впала в яму з гарячою водою, отримавши опіки 73% тіла. Її госпіталізували у вкрай тяжкому стані.