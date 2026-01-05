Падение 16-летней девушки в яму с кипятком: задержан чиновник "Киевтеплоэнерго"

Начальник участка КП "Киевтеплоэнерго" получил подозрение после падения 16-летней девушки в яму с кипятком в столице. Также из-за нарушения безопасности ожоги получили еще два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева.
"Прокуратуры установили, что начальник участка коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" нарушил правила безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло тяжкие последствия", - сообщили в полиции.
По данным правоохранителей было установлено, что чиновник, осуществляя руководство аварийно-восстановительными работами, вопреки требованиям правил безопасности, не обеспечил надлежащего и полного ограждения опасной зоны и не ограничил доступ посторонних лиц к аварийному участку.
Это привело к падению это 16-летняя девушка упала в яму с горячей водой.
Несовершеннолетняя получила ожоги около 73% тела. Сейчас она лечится в Германии.
Также ожоги получили 12-летняя девочка и 53-летняя женщина, которые вступили ногами в кипяток.
Чиновника задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 272 УК Украины - нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.
Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.
Как указано, досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, чья бездеятельность привела к травмированию девушки.
Фото: полиция Киева сообщила о подозрении должностному лицу КП "Киевтеплоэнерго" (kyiv.npu.gov.ua)
Инцидент произошел 2 января 2026 года во время аварийных работ на сети центрального отопления. Горячая вода залила проезжую часть и тротуары, а из-за разрушения асфальта образовалась пропасть с кипятком.
При этом ответственные службы не установили надлежащих ограждений и предупредительных знаков.
Около 16:00 16-летняя девушка подошла к месту аварии и упала в яму с горячей водой, получив ожоги 73% тела. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.