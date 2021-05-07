США пока не планируют сбивать неконтролируемую ракету. Она может упасть на Землю уже завтра

США пока не планируют сбивать китайскую ракету-носитель "Чанчжэн-5В" (Long March 5B). Она завтра должна неконтролируемо упасть на Землю.

"Мы многое можем сделать, однако сейчас не намерены сбивать ее", - сказал Остин.

В Пентагоне ожидают, что обломки ракеты достигнут Земли 8 или 9 мая. При этом точное место падения определить невозможно.

"Мы надеемся, что они упадут туда, где никому не навредят", - отметил Остин.

При этом в США косвенно обвиняют Пекин в халатности в связи с инцидентом.

"Думаю, это говорит о том факте, что для тех из нас, кто действует в космосе, существует либо должно существовать требование работать в безопасном и продуманном режиме", - добавил глава Пентагона.