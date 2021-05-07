ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США пока не планируют сбивать неконтролируемую ракету. Она может упасть на Землю уже завтра

Новина українською → США, Пятница 07 мая 2021 10:27
США пока не планируют сбивать неконтролируемую ракету. Она может упасть на Землю уже завтра Фото: обломки ракеты Чанчжэн-5В могут упасть на землю 8 мая (wikipedia.com)
Автор: Игорь Литвиненко

США пока не планируют сбивать китайскую ракету-носитель "Чанчжэн-5В" (Long March 5B). Она завтра должна неконтролируемо упасть на Землю.

Об этом заявил глава американского Министерства обороны Ллойд Остин, передает Deutsche Welle.

"Мы многое можем сделать, однако сейчас не намерены сбивать ее", - сказал Остин.

В Пентагоне ожидают, что обломки ракеты достигнут Земли 8 или 9 мая. При этом точное место падения определить невозможно.

"Мы надеемся, что они упадут туда, где никому не навредят", - отметил Остин.

При этом в США косвенно обвиняют Пекин в халатности в связи с инцидентом.

"Думаю, это говорит о том факте, что для тех из нас, кто действует в космосе, существует либо должно существовать требование работать в безопасном и продуманном режиме", - добавил глава Пентагона.

Напомним, 29 апреля Китай запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5В" с основным модулем будущей китайской орбитальной станции.

Днями в Пентагоне заявили, что ракета вышла из-под контроля, а ее крупные обломки могут упасть на Землю и нанести ущерб.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Пентагон космос ракета-носитель
NEWS
Рост случаев: в Украине 8404 новых заражения коронавирусом
Рост случаев: в Украине 8404 новых заражения коронавирусом
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена