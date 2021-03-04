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Падение вертолета в Турции: количество погибших военных увеличилось

Автор: Андрей Василюк

Число жертв крушения военного вертолета в Турции увеличилось до 11. Двух госпитализированных не удалось спасти.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции.

"К сожалению, двое наших травмированных солдат, которые были доставлены в больницу, погибли, несмотря на все попытки их спасти", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В ходе поисковой операции военных было предварительно установлено, что вертолет был "поврежден случайно".

Как сообщалось, 4 марта в военный вертолет разбился на юго-востоке Турции, в результате чего погибло дев'ять солдат, а четыре пострадали. Раненых солдат эвакуировали в больницы.

Вертолет типа Cougar направлялся в Татвану из соседней провинции Бингель. Он исчез с радаров в 14:25 (13:25 по Киеву).

По информации местных СМИ, предварительно причиной катастрофы могла стать непогода либо техническая неисправность.

Напомним, 23 февраля в Польше недалеко от города Пщина (Силезское воеводство) разбился частный вертолет. В результате аварии погибли два человека. Вертолет упал в 300 м от посадочной площадки в лесу. В момент аварии на борту самолета находились четыре человека. Двум удалось выжить, они были доставлены в больницу.

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