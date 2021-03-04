Падіння вертольоту в Туреччині: кількість загиблих військових збільшилася

Кількість жертв падіння військового вертольоту в Туреччині збільшилася до 11. Двох госпіталізованих не вдалося врятувати.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Туреччини .

"На жаль, двоє наших травмованих солдатів, які були доставлені до лікарні, загинули, попри всі спроби їх врятувати", - йдеться в повідомленні оборонного відомства.

В ході пошукової операції військових було попередньо встановлено, що вертоліт був "пошкоджений випадково".