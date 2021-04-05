Падение цен на нефть ускорилось до пяти-шести процентов

Падение цен на нефть ускорилось до 5-6% вечером 5 апреля. Днем нефтяные котировки снижались на 1,5-2% на фоне решения ОПЕК+.

При этом днем 5 апреля нефтяные котировки дешевели в районе 2%, затем падение ускорилось до 3% после открытия торгов в США.

По состоянию на 20:25 по киевскому времени цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась в моменте на 5,02% — до 61,6 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 5,56% до 58,03 доллара за баррель.

РБК-Украина ранее сообщало, что падение днем 5 апреля произошло после того, как на прошлой неделе цены на нефть продемонстрировали рост в течение седьмой недель подряд, поскольку инвесторы сосредоточились на внедрении вакцины против COVID-19.

Напомним, 1 апреля страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца. Такое решение стран-участниц соглашения привело к росту цен на нефть почти на 4%.

Отметим, 29 марта нефть на мировых биржах упала более чем на 2% после новостей из Суэцкого канала о том, что спасательным бригадам удалось переместить гигантский контейнеровоз. Контейнеровоз почти неделю блокировал жизненно важные пути мировой торговли.

При этом в начале марта мировые цены на нефть достигали 70 долларов за баррель - уровня, который наблюдался более года назад, до начала пандемии COVID-19. Аналитики объяснили подорожание рекордными морозами в Техасе (США).