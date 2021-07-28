Падение самолета на Прикарпатье: возбуждено уголовное производство

Полиция возбудила уголовное производство по факту падения легкомоторного самолета на жилой дом в Ивано-Франковской области начато уголовное производство. Предварительная квалификация - нарушение правил воздушных полетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции Украины.
Проводятся следственные действия по установлению причин падения самолета, в результате которого погибли четыре человека.
В Нацполиции отметили, что в момент падения самолета в доме находилась женщина и двое детей. Они успели выбежать на улицу, услышав неизвестны шум. "Они не пострадали", - уточнили правоохранители.
Фото: по факту крушения самолета в Ивано-Франковской области возбуждено уголовное производство (facebook.com/UA.National.Police)
Напомним, днем 28 июля в селе Шепаривка (Ивано-Франковская область) легкомоторный самолет упал на жилой дом.
В результате авиакатастрофы погибли четыре человека - инструктор и совладелец аэродрома в Коломые Игорь Табанюк и трое граждан США.