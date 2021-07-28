Падіння літака на Прикарпатті: порушено кримінальне провадження

Поліція порушила кримінальне провадження за фактом падіння легкомоторного літака на житловий будинок в Івано-Франківській області розпочато кримінальне провадження. Попередня кваліфікація-порушення правил повітряних польотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Національної поліції України.
Проводяться слідчі дії по встановленню причин падіння літака, в результаті якого загинули чотири людини.
У Нацполіції зазначили, що в момент падіння літака в будинку перебувала жінка і двоє дітей. Вони встигли вибігти на вулицю, почувши невідомі шум. "Вони не постраждали", - уточнили правоохоронці.
Фото: за фактом аварії літака в Івано-Франківській області порушено кримінальне провадження (facebook.com/UA.National.Police)
Нагадаємо, вдень 28 липня в селі Шепарівка (Івано-Франківська область) легкомоторний літак впав на житловий будинок.
В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини - інструктор і співвласник аеродрому в Коломиї ігор Табанюк і троє громадян США.