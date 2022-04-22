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Падение самолета Ан-26 в Запорожской области: появились первые подробности

Фото: в Запорожской области упал самолет Ан-26 (facebook com аzadi)
Автор: Мария Кучерявец

Ан-26, который упал в Запорожской области не имел никакого отношения к ВСУ. Это гражданский самолет, выполнявший технический рейс.

РБК-Украина сообрало все, что известно на данный момент о крушении самолета в Запорожской области.

Появилась информация о погибших

Как сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА, самолет упал в 9 утра в районе Михайловки. На данный момент известно об одном погибшем и двоих раненых.

"Количество экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель. На месте происшествия работает ГСЧС и соответствующие органы", - сообщили в ОВА.

Самолет не военный

Член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона заявил, что упавший самолет не имеет отношения к ВСУ.

"Это гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имеет. Это очередное преступление РФ, которая сбивает мирные самолеты. Авиакомпания, которая осуществляла технический вылет отношения к Вооруженным Силам Украины не имеет", - рассказал Вениславский.

Что произошло

Напомним, сегодня в Запорожской области упал самолет Ан-26, который выполнял технический рейс. Сообщалось о пострадавших.

"Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии", - сообщали в Запорожской ОВА.

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