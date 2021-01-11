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Падение вместо роста: Минэкономики ухудшило прогноз по ВВП в начале года

Киев, Понедельник 11 января 2021 14:41
Падение вместо роста: Минэкономики ухудшило прогноз по ВВП в начале года
Фото: Эпицентр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года упадет на 3,0%. Экономика истощена постоянными изменениями условий функционирования

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, до принятия решения о карантине выходного дня в ноябре 2020 года и введения очередного локдауна в январе 2021 года Минэкономики прогнозировало незначительный рост ВВП в i квартале 2021 года.

"Сейчас, учитывая сокращение запаса прочности большинства ВЭД (особенно сферы услуг) и истощенность экономики постоянными колебаниями и изменениями условий функционирования в течение 2020 году очевидным является, что по итогам I квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%", - говорится в документе.

В Минэкономики отметили, что в случае не ухудшения ситуации с уровнем заболеваемости и не введения в дальнейшем более жестких ограничений уже начиная со II квартала и до конца 2021 года экономика выйдет на положительную динамику.

Падение вместо роста: Минэкономики ухудшило прогноз по ВВП в начале года

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-ноябре 2020 года сократился на 4,7%. Это немного меньше, чем падение на 5,2% за первые десять месяцев года.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. По данным министерства, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.

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Новости Украины Экономика Министерство экономического развития и торговлиВВПпрогноз

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