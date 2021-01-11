Падіння замість росту: Мінекономіки погіршило прогноз з ВВП на початку року

Фото: Епіцентр (Віталій Носач, РБК-Україна)

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у першому кварталі 2021 року впаде на 3,0%. Економіка виснажена постійними змінами умов функціонування

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, до прийняття рішення щодо карантину "вихідного дня" у листопаді 2020 року та введення чергового локдауна у січні 2021 року Мінекономіки прогнозувало незначне зростання ВВП у І кварталі 2021 року.

"Наразі, враховуючи зменшення запасу міцності більшості ВЕД (особливо сфери послуг) та виснаженість економіки постійними коливаннями та змінами умов функціонування протягом 2020 році очевидним є отримання за підсумком І кварталу 2021 року падіння ВВП, що може досягти 3%", - йдеться в документі.

У Мінекономіки зазначили, що у разі не погіршення ситуації з рівнем захворюваності та не впровадження надалі жорсткіших обмежень вже починаючи з ІІ кварталу і до кінця 2021 року економіка вийде на позитивну динаміку.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-листопаді 2020 року скоротився на 4,7%. Це трохи менше, ніж падіння на 5,2% за перші десять місяців року.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не змінювало прогноз падіння ВВП у 2020 році. За даними міністерства, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.