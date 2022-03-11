Падение российского беспилотника в Загребе: стало известно, откуда он направлялся

"Мы не можем точно сказать, почему это произошло, была ли ошибка или потеря управления. Несколько минут он пролетел над Хорватией, а затем разбился в Загребе. Хорошо, что никто не пострадал и что он упал в месте, где нет ни домов, ни зданий", - рассказал премьер.

Он отметил, что сейчас все службы проводят расследование данного инцидента.

"Мы связались с украинской стороной, чтобы узнать, есть ли у них информация о том, как беспилотник долетел до Загреба", - добавил Пленкович.

Напомним, в ночь на 11 марта в Загребе (Хорватия) разбился неизвестный объект. Очевидцы слышали громкий взрыв, на месте падения найдены воронки и парашюты. После чего стало известно, что это беспилотник российского производства.

Хоть и раньше хорватские эксперты предполагали, что это может быть беспилотник Ту-141, который есть на вооружении украинской армии.

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