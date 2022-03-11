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Падіння російського безпілотника в Загребі: стало відомо, звідки він прямував

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Загреб, П'ятниця 11 березня 2022 12:35
Падіння російського безпілотника в Загребі: стало відомо, звідки він прямував Фото: прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович розповів подробиці щодо падіння безпілотника у Загребі. Він заявив, що російський безпілотний літальний апарат прилетів з Угорщини, а звідти слідував з Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dnevnik.hr.

"Ми не можемо точно сказати, чому це сталося, чи була помилка чи втрата управління. Декілька хвилин він пролетів над Хорватією, а потім розбився в Загребі. Добре, що ніхто не постраждав і що він упав у місці, де немає ні будинків, ні будівель", - розповів прем'єр.

Він зазначив, що зараз всі служби проводять розслідування даного інциденту.

"Ми зв'язалися з українською стороною, щоб дізнатися, чи є у них інформація про те, як безпілотник дістався до Загреба", - додав Пленкович.

Нагадаємо, в ніч на 11 березня у Загребі (Хорватія) розбився невідомий об'єкт. Очевидці чули гучний вибух, на місці падіння знайдено вирву та парашути. Після чого стало відомо, що це безпілотник російського виробництва.

Хоч і раніше хорватські експерти припускали, що це може бути безпілотник Ту-141, який є на озброєнні української армії.

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