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Падение обломков БПЛА в Волынской области: стало известно количество пострадавших

Фото: последствия падения БПЛА в Волынской области (t.me/kt20220224)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за падения обломков БПЛА на жилой дом в Волынской области пострадали 5 человек, в том числе 3 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.

Фото: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко (t.me/kt20220224)

"Сейчас нахожусь на месте происшествия в селе Дубовое. Сейчас продолжаются следственные действия. Осмотрели все повреждения. Как можно быстрее все восстановим, чтобы людям было где жить. Но жизнь, которая была потеряна, не вернешь. Что касается травмированных. Госпитализировано было 5 человек - двое взрослых и трое детей", - рассказал он.

По словам главы региона, сейчас их жизни ничего не угрожает.

"В медучреждении остаются двое взрослых", - констатировал Погуляйко.

Как сообщалось, в понедельник, 25 июля, в Волынской области были слышны взрывы. Их причиной стала работа противовоздушной обороны.

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Волынская область