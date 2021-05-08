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Падение китайской ракеты: время и место входа в атмосферу все еще неточные

Автор: Юлия Струк

Космическое командование США заявило, что китайская ракета повторно войдет в атмосферу Земли над Тихим океаном на рассвете 9 мая. Это должно произойти в 5:52 утра по Киеву.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Вместе с тем поддерживаемый военным подразделением США сайт Space-Track, отслеживающий космический мусор, сообщает, что время и место входа в атмосферу отработанного ступеня китайской ракеты-носителя все еще не являются точными.

Ожидается, что возвращение ракеты Long March 5B состоится ориентировочно над Туркменистаном. Это вызывает опасения, что обломки объекта могут достичь земли и причинить вред.

Эксперты уверены только в том, что ракета повторно войдет в атмосферу в пределах 51,5 градуса северной и столько же градусов южной широты от экватора. Это охватывает территории на север до Средней Азии и на юг до Новой Зеландии.

Аэрокосмическая корпорация, которая также отслеживает неконтролируемую китайскую ракету, прогнозирует, что она снова войдет по этому маршруту где-то между Юго-Восточной Европой и серединой Тихого океана.

Space-Track отмечает, что вероятность падения ракеты в радиусе менее чем километр от любого места на Земле составляет лишь 1 из 196,9 миллиона. Портал советует всем "сохранять спокойствие".

Напомним, 7 мая Китай отреагировал на опасения США по поводу падения китайской космической ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" (Long March 5B) вниз. В Пекине уверяют, что обломки не причинят вреда.

Как писало РБК-Украина, 29 апреля Китай запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5В" с основным модулем будущей китайской орбитальной станции.

На днях в Пентагоне заявили, что ракета вышла из-под контроля, а ее большие обломки могут упасть на Землю и нанести вред.

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