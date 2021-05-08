Падение китайской ракеты: время и место входа в атмосферу все еще неточные

Вместе с тем поддерживаемый военным подразделением США сайт Space-Track, отслеживающий космический мусор, сообщает, что время и место входа в атмосферу отработанного ступеня китайской ракеты-носителя все еще не являются точными.

Ожидается, что возвращение ракеты Long March 5B состоится ориентировочно над Туркменистаном. Это вызывает опасения, что обломки объекта могут достичь земли и причинить вред.

Эксперты уверены только в том, что ракета повторно войдет в атмосферу в пределах 51,5 градуса северной и столько же градусов южной широты от экватора. Это охватывает территории на север до Средней Азии и на юг до Новой Зеландии.

Аэрокосмическая корпорация, которая также отслеживает неконтролируемую китайскую ракету, прогнозирует, что она снова войдет по этому маршруту где-то между Юго-Восточной Европой и серединой Тихого океана.

Space-Track отмечает, что вероятность падения ракеты в радиусе менее чем километр от любого места на Земле составляет лишь 1 из 196,9 миллиона. Портал советует всем "сохранять спокойствие".