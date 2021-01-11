Падение экономики Украины замедлилось в конце 2020 года

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-ноябре 2020 года сократился на 4,7%. Это немного меньше, чем падение на 5,2% за первые десять месяцев года.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, ноябрь 2020 года Украина прожила с очередными карантинными ограничениями - карантином выходного дня, когда снова ухудшились настроения бизнеса.

"Но новый вызов не нанес существенного вреда, и даже виды экономической деятельности (ВЭД), которые попадали под действие ограничений, достойно выдержали экзамен на прочность с учетом полученного опыта в пик пандемии (март-апрель), приспособленности отечественных предприятий (особенно сфера услуг) к работе в жестких карантинных ограничениях и поддержки со стороны государства", - говорится в документе

Так, показатели деятельности розничной торговли и строительства продолжили демонстрировать рост, хотя и несколько меньшими темпами, чем в октябре В свою очередь, ВЭД производственного направления (промышленность, сельское хозяйство, оптовая торговля и грузооборот) улучшили свою динамику в ноябре по сравнению с октябрем, с учетом базы сравнения, положительного влияния внешнего фактора и бюджетной поддержки. Единственный вид экономической деятельности - пассажирский транспорт - углубил падение за всеми подвидами, кроме водного.

В целом, по итогам 11 месяцев 2020 года сокращения сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СПИ) замедлился и составил 5,2% (6,0% за 10 месяцев 2020 года).

"Соответственно сокращение объемов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 4,7% (п/п), что в целом соответствует прогнозируемой тенденции", - говорится в обзоре.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. По данным министерства, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.

Как сообщало РБК-Украина, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.