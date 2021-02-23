Падение добычи газа "Нафтогазом" связано с лоббированием интересов Пинчука, - эксперт

Одной из причин 5%-го падения добычи природного газа государственной компанией НАК "Нафтогаз Украины" может быть лоббирование интересов олигарха Виктора Пинчука, который стал монопольным поставщиком труб.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в своем блоге на сайте Liga.net.

"Те, кто сейчас ведет информационную кампанию по дискредитации господина Коболева, в том числе в контексте уменьшения объемов добычи природного газа и убытков в НАК "Нафтогаз", природу которых еще нужно правильно понимать, "забывают" пояснить, что это, в том числе связано с лоббированием интересов господина Пинчука", - сообщил эксперт.

По его словам, благодаря введенным по инициативе "Интерпайпа" специальным пошлинам на импорт труб для нефтегазовой промышленности, структуры олигарха Пинчука стали монопольными поставщиками трубной продукции для госкомпании.

"После ввода ставок пошлины, на тендерах, которые проводила государственная компания "Укргаздобыча", входящая в состав НАК "Нафтогаз", существенно упала конкуренция. Если в декабре 2019 года было 9 поставщиков, то в декабре 2020 года - только два, один из которых - "Интерпайп", - пояснил экономист.

Искусственное ограничение конкуренции среди поставщиков труб для "Укргаздобычи" привело к росту цен на них, а от этого к чрезмерным финансовым расходах государственной компании.