Падіння видобутку газу "Нафтогазом" пов’язане з лобіюванням інтересів Пінчука, - експерт

Однією з причин 5%-го падіння видобутку природного газу державною компанією НАК "Нафтогаз України" може бути лобіювання інтересів олігарха Віктора Пінчука, який став монопольним постачальником труб.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук у своєму блозі на сайті Liga.net.

"Ті, хто зараз веде інформаційну кампанію з дискредитації пана Коболєва, у тому числі у контексті зменшення обсягів видобування природного газу та збитків у НАК "Нафтогаз", природу яких ще потрібно правильно розуміти, "забувають" пояснити, що це, у тому числі пов'язано, з лобіюванням інтересів пана Пінчука", - повідомив експерт.

За його словами, завдяки введеним за ініціативи "Інтерпайпу" спеціальним митам на імпорт труб для нафтогазової промисловості, структури олігарха Пінчука стали монопольними постачальниками трубної продукції для держкомпанії.

"Після введення заборонювальних ставок мита, на тендерах, які проводила державна компанія "Укргазвидобування", що входить до складу НАК "Нафтогаз", суттєво впала конкуренція. Якщо у грудні 2019 року було 9 постачальників, то у грудні 2020 року - лише два, один з яких - "Інтерпайп", - пояснив економіст.

Штучне обмеження конкуренції серед постачальників труб для "Укргазвидобування" призвело до зростання цін на них, а від так надмірних фінансових витрат державної компанії.