"Интерпайп" Пинчука вопреки запрету АМКУ хотел получить госзаказ на трубы на 500 млн грн
Компания "Интерпайп" претендует на поставку трубной продукции для государственной компании "Укргаздобыча" за 500 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.
Закупка была объявлена в конце декабря. В начале февраля на тендер заявилось всего две компании - "Интерпайп Нико Тьюб" и ООО "Нафтосервис" (обе - Днепропетровская обл.).
Сейчас обе проходят процесс преквалификации. Последнее время эти структуры 6 раз пересекались на тендерах госкомпаний по поставкам труб, свидетельствует данные сервиса Dozorro.
До этого тендера, компания "Интерпайп" Виктора Пинчука всегда участвовала в тендерах "Укргаздобычи" через юрлицо - ООО "Интерпайп Украина".
Однако в октябре 2020 года Антимонопольный комитет запретил "Интерпайп Украина" 3 года участвовать в госзакупках через махинации и злоупотреблением монопольным положением.
"Интерпайп" пытается оспорить запрет в судах, параллельно сменив юрлицо для получения госконтрактов.
Напомним, компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука является крупнейшим подрядчиком государственной компании "Укргаздобыча".
С 2014 по 2020 год "Интерпайп Украина" заключила с "Укргаздобычей" 340 контрактов на сумму 16 млрд грн.
Летом 2020 по инициативе двух компаний Виктора Пинчука - "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" и "Интерпайп Нико Тьюб" Министерство экономического развития и торговли ввело заградительные пошлины на импорт труб для нефтегазовой отрасли против крупнейших мировых производителей и поставщиков трубной продукции.
Заградительные пошлины привели к уходу с украинского рынка мировых производителей труб и росту цен на трубную продукцию.