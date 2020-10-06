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Падение дельтаплана в Киевской области: полиция начала расследование

Киевская область, Вторник 06 октября 2020 10:50
Падение дельтаплана в Киевской области: полиция начала расследование
Фото: падение дельтаплана (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

По факту падения дельтаплана в Киевской области полиция открыла уголовное производство. Погибли двое пилотов 55 и 46 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел

Предварительно установлено, что пилот авиационно-технического клуба управлял самолетом, который был произведен кустарным способом, и допустил его падение.

"Погибли двое пилотов 55 и 46 лет, их тела направлены на судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК ", - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел вечером в понедельник на поле возле села Победа Барышевского района.

Как писало РБК-Украина, в Житомирской области 11 сентября разбился дельтаплан. В результате погиб пилот летательного транспорта.

Кроме того, в середине июля в Киевской области упал легкомоторный самолет, в салоне находились два человека, они не пострадали.

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