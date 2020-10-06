Падіння дельтаплана в Київській області: поліція почала розслідування

Фото: падіння дельтаплана (kv.dsns.gov.ua)

​​За фактом падіння дельтаплана у Київській області поліція відкрила кримінальне провадження. Загинули двоє пілотів 55 та 46 років.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ



Попередньо встановлено, що пілот авіаційно-технічного клубу керував літаком, що був вироблений кустарним способом, та допустив його падіння.



"Загинули двоє пілотів 55 та 46 років, їх тіла направлено на судово-медичні експертизи для встановлення причин смерті. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, інцидент стався ввечері в понеділок на полі біля села Перемога Баришівського району.

Як писало РБК-Україна, у Житомирській області 11 вересня розбився дельтаплан. В результаті загинув пілот літального транспорту.

Крім того, в середині липня у Київській області впав легкомоторний літак, у салоні знаходилися дві людини, вони не постраждали.