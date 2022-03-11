ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Падіння безпілотника в Загребі: немає ознак, що це навмисний акт

Новость на русском →
Загреб, П'ятниця 11 березня 2022 11:46
Падіння безпілотника в Загребі: немає ознак, що це навмисний акт Фото: мер Загреба Томіслав Томашевич (facebook.com/tomislav.tomasevic.hr)
Автор: Ілона Свиридова

На даний момент в інциденті з падінням безпілотника в Загребі (Хорватія) немає ніяких ознак того, що це міг бути навмисний акт. Влада з'ясовує, чий це безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на index.hr.

"Ви вже знаєте, що це безпілотник... його уламки впали в різних місцях. Ніхто не загинув, і це удача. Найближчим часом профільне міністерство виступить зі зверненням", - заявив меор Загреба Томіслав Томашевич.

За його словами, потрібно дочекатися офіційної інформації про те, звідки летів безпілотник.

"Невідомо поки, куди ще могли впасти уламки. Немає жодних ознак того, що мав місце будь-який намір", - додав він.

Також повідомляється, що на нараді Апарату Ради національної безпеки Хорватії йшлося про те, що безпілотний апарат військового типу увійшов у повітряний простір країни зі сходу на захід, тобто з повітряного простору Угорщини зі швидкістю 700 км/год на висоті 1300 м.

Нагадаємо, раніше хорватські експерти припустили, що це може бути безпілотник Ту-141, який є на озброєнні української армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хорватия Війна Росії проти України
NEWS
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"