ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось

Новина українською → Украина, Четверг 01 апреля 2021 11:56
Падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось Фото: экономика продолжает падение в начале 2021 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) упал на 4,3% г/г. Падение ускорилось по сравнению с январем (3,7%).

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины (март 2021 года).

Как отмечается в обзоре, падение углубилось, несмотря на оживление экономической активности и потребительского спроса после январского локдауна.

"Это, в частности, обусловлено эффектом календарных дней", - говорится в документе.

Падение в базовых отраслях экономики Украины ускорилось

По данным НБУ, возвращение к полноценной работе предприятий торговли, реализация отложенного спроса и улучшение потребительских настроений на фоне дальнейшего повышения заработных плат обусловили ускорение роста розничной торговли (до 5,6% г/г). Однако это не смогло компенсировать ухудшение показателей других видов деятельности. В частности, углубился спад в сельском хозяйстве (до 6,5% г/г) из-за ухудшения эпизоотической ситуации, ограничения на экспорт и роста производственных затрат.

Кроме того, увеличилось падение в промышленности (до 4,6% г/г). Основными негативными факторами оставались сложная ситуация в энергетике, эффекты от низких урожаев прошлого года и падение в животноводстве (сказалось прежде всего на пищевой промышленности). Уменьшение объемов транзита газа обусловило ухудшение грузооборота.

"Имели влияние и более сложные погодные условия. Последние сказались на показателях оптовой торговли и строительства", - добавили в НБУ.

Напомним, Всемирный банк улучшил прогноз рост ВВП Украины в 2021 году до 3,8% (в январе ВБ ожидал рост на 3,0%). По оценке ВБ, в 2020 году экономика Украины сократилась на 4,2% (ранее банк ожидал падения на 5,0%).

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине к 2021 году увеличится на 4,2%. По оценкам НБУ, в 2020 году ВВП упал на 4,4%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика ВВП экономика Национальный банк Украины
NEWS
В Украине начинается весенний призыв в армию
В Украине начинается весенний призыв в армию
DAILY
Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"