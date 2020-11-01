Падіння в базових галузях економіки України прискорилося в чотири рази

Фото: фабрика (Віталій Носач, РБК-Україна)

Головний внесок у падіння дало сільське господарство

У вересні 2020 року падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) прискорилося до 6,8% р/р. Це у 4,3 рази більше, ніж у серпні (1,6%).

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (жовтень 2020 року).

Як зазначається в огляді, у вересні падіння ІВБГ поглибилося передусім через суттєве падіння в сільському господарстві. Спад у останньому зумовлений нижчою врожайністю кукурудзи та олійних культур та пізнішим початком їх жнив.

За даними НБУ, погіршення показників у с/г негативно позначилося й на вантажообороті, а посилення карантинних обмежень - на пасажирообороті. Водночас зберігалися ознаки пожвавлення споживчого та інвестиційного попиту, про що свідчать високі темпи зростання торгівлі (на тлі зростання доходів домогосподарств та поліпшення споживчих настроїв) та будівництва (зокрема завдяки нарощенню бюджетних видатків на розвиток інфраструктурних об’єктів).

Падіння в промисловості сповільнилося під впливом пожвавлення як зовнішнього, так і внутрішнього попиту, зазначається в огляді.

Нагадаємо, у серпні 2020 року падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) уповільнилося до 1,6% р/р. Це у 3,3 рази менше, ніж у липні (5,3%).

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні НБУ зберіг прогноз по валовому внутрішньому продукту (ВВП) України. Прогноз падіння економіки у 2020 році збережено на рівні 6,0%.